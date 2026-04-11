دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با جمعی از بومیان جزیره
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در دیدار با جمعی از بومیان جزیره بر تأمین پایدار کالاهای اساسی و حفظ آرامش و ثبات در کیش تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در این دیدار با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین ، دخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی در جزیره گفت: در مجموع بیش از ۳۳۰ اقدام و طرح عملیاتی با هدف تداوم روند فعالیتها در جزیره و جلوگیری از بروز هرگونه اختلال در تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز ساکنان و گردشگران انجام شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اینکه بسیاری از این اقدامات بهصورت زیرساختی و پیشگیرانه انجام شده است، اظهار داشت: شاید تا زمان اجرا کمتر کسی متوجه این اقدامات شود، اما همین تدابیر باعث میشود خللی در روند زندگی روزمره مردم ایجاد نشود.
کبیری همچنین با قدردانی از همراهی بومیان و کیشوندان گفت: این تلاشها با دلگرمی و حمایت مردم ادامه دارد؛ نیروهایی که شب و روز نمیشناسند و با تمام توان برای خدمترسانی به کیشوندان تلاش میکنند.
در ادامه این دیدار، شیخ یعقوب شمس امام جمعه اهل سنت کیش با اشاره به همدلی و همراهی موجود در جزیره گفت: جزیره کیش برای همه ما مانند یک کشتی است؛ اگر خدایی نکرده آسیبی ببیند همه آسیب میبینیم و اگر شرایط خوبی باشد، برای همه ما خواهد بود.
وی با تأکید بر شرایط مناسب تأمین مایحتاج در جزیره افزود: به همت تدابیر مدیریتی انجام شده در این مدت نه در تأمین مواد غذایی کمبودی داشتیم و نه در تامین وعرضه بنزین و سوخت. رفتوآمدها نیز بهراحتی انجام میشد و مردم در هر زمان که میخواستند امکان تردد داشتند.
در ادامه این نشست، برخی از بومیان جزیره نیز مسائل و دغدغههای خود را مطرح کردند و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر بررسی و پیگیری موارد مطرحشده تأکید کرد.