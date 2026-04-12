واکاوی ۷۷۴ مصوبه روستایی در هیأت تطبیق منطقه آزاد انزلی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای این منطقه در سال ۱۴۰۴ با برگزاری جلسات منظم و تخصصی، مجموعاً ۷۷۴ بند از مصوبات شوراهای اسلامی ۲۵ روستا را مورد بررسی قرار داد؛ فرایندی که با هدف ارتقای شفافیت، قانون‌مداری و یکپارچگی در تصمیم‌سازی‌های محلی انجام شد.

‌ مجید فاتحی، عضو هیأت مدیره و دبیر هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای منطقه آزاد انزلی، با تشریح عملکرد یک‌سال گذشته این هیأت اظهار داشت: «هیات تطبیق در طول سال با تشکیل نشست‌های مستمر ماهانه، مصوبات شوراهای اسلامی را به‌صورت دقیق و کارشناسی از منظر انطباق با قوانین، مقررات و ضوابط بررسی کرده است.»

