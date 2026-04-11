کارگروههای تخصصی رفع موانع اقتصادی در منطقه آزاد ماکو تشکیل میشود
جلسهای با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و به ریاست حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و سرپرست معاونت های اقتصادی و سرمایهگذاری و فنی و عمرانی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، در این نشست، مسائل و چالشهای فعالان اقتصادی منطقه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در رفع موانع تولید و سرمایهگذاری تأکید شد.
حسین گروسی در این جلسه با اشاره به برنامههای پیشرو اظهار داشت:«در راستای حمایت از فعالان اقتصادی، کارگروههای تخصصی برای شناسایی و رفع موانع و مشکلات منطقه با حضور نماینده صنایع تشکیل خواهد شد.»
وی با گرامیداشت ایام اربعین رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان و یاد و خاطره شهدای انقلاب، افزود: «توجه به اقتصاد و رفع مشکلات فعالان اقتصادی همواره از تأکیدات مهم رهبر شهید بوده و امروز در لبیک به این رهنمودها، اقدامات عملی در مسیر رشد اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته است.»
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به ظرفیتهای منطقه تصریح کرد:«موقعیت استراتژیک ماکو فرصت کمنظیری برای نقشآفرینی در رشد اقتصادی کشور است و باید از این ظرفیت بهصورت هدفمند بهرهبرداری شود.»
گروسی همچنین به برنامههای توسعهای در حوزههای مختلف اشاره کرد و گفت:«در بخشهایی نظیر لجستیک، حملونقل، انبارداری، تولید و صادرات، باید با برنامهریزی دقیق، مسیر توسعه را هموار کنیم.»
وی از هوشمندسازی گمرک بازرگان خبر داد و افزود: «با دستور رئیسجمهور، گمرک بازرگان بهعنوان یکی از مهمترین مبادی تجاری کشور به گمرکی مدرن و هوشمند تبدیل خواهد شد.»
در پایان این نشست، بر لزوم همدلی، هماهنگی و اقدام عملی برای رفع مشکلات اقتصادی منطقه تأکید شد.