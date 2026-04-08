همدلی با جان فداییان ایران:
کارکنان سازمان منطقه آزاد انزلی به پویش ملی جان فدا پیوستند
بالغ بر یکصد نفر از کارکنان این سازمان از آغاز اجرای پویش ملی «جانفدا» به آن پیوستهاند و این روند همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، براین اساس سازمان منطقه آزاد انزلی و پرسنل آن، که در عرصه تأمین کالاهای اساسی،مواد اولیه واحدهای تولیدی-صنعتی و تسهیل-توسعه دیپلماسی اقتصادی کشورمان مشغول به خدمت می باشند با ملحق شدن به این پویش عزم راسخ خود را برای جان فشانی در مقابل هر گونه تعرض به ایران زمین اعلام کردند.
گفتنی است؛ از حدود یک هفته پیش و همزمان با تهدیدات دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه سواحل،جزایر و مرزهای ایران اسلامی، پویش مردمی «جانفدا» برای مقابله با این تهدیدات و اعلام آمادگی مردم عزیز ایران برای دفاع از خاک کشور، راه اندازی شده است.