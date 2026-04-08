بررسی مسائل عمرانی ماکو در نشست مشترک فرماندار و معاون عمرانی منطقه آزاد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو؛ در این جلسه، موضوع ساماندهی مدارس کانکسی به عنوان یکی از اولویت‌های حوزه آموزشی مطرح شد و بر ضرورت تسریع در بهبود زیرساخت‌های آموزشی تأکید گردید. همچنین روند اجرای پروژه پل چشمه ثریا مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در تکمیل آن تأکید شد.

‌از دیگر محورهای این نشست، بررسی وضعیت بنای پردیسان و برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف و بهره‌برداری مناسب از این مجموعه بود.

‌همچنین ساماندهی میادین مهم شهری از جمله میدان گجوت، میدان مادر و میدان ورودی شهر ماکو در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد در طراحی این فضاها از المان‌های نورانی و عناصر شهری متناسب استفاده شود.

‌در ادامه، موضوع توسعه فضاهای فرهنگی و تفریحی نیز مطرح شد که از جمله آن می‌توان به بررسی مکان‌یابی برای احداث سینما و ایجاد آمفی‌تئاتر روباز در سطح شهر اشاره کرد.

‌همچنین در این جلسه، پیشنهاداتی در خصوص ساماندهی و بهبود وضعیت کانال فاضلاب کشمش‌تپه ارائه شد و در پایان، طرح پیشنهادی برای ساماندهی میدان امام حسین (چهارراه مرکزی) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

‌در این نشست، بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی به‌منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تأکید شد.

