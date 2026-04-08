نشست مشترک تخصصی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و فرماندار ماکو بر ضرورت ساماندهی بازار، تأمین کالاهای اساسی و ارتقای جایگاه برند ماکو

نشست مشترک تخصصی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و فرماندار ماکو بر ضرورت ساماندهی بازار، تأمین کالاهای اساسی و ارتقای جایگاه برند ماکو
نشست مشترک تخصصی حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و شهلا تاجفر فرماندار ماکو بر ضرورت ساماندهی بازار، تأمین کالاهای اساسی و ارتقای جایگاه برند ماکو تأکید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو؛ این جلسه با حضور معاون عمرانی فرماندار، معاونان فرهنگی، اقتصادی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو و رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان برگزار شد و مهم‌ترین مسائل اقتصادی و خدماتی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، ساماندهی «هفته‌بازار» ماکو به عنوان یکی از مطالبات مهم شهروندان در دستور کار قرار گرفت و بر لزوم نظم‌بخشی به فعالیت‌های این بازار و بهبود شرایط عرضه کالا تأکید شد.

فرماندار ماکو بر تأمین و ورود کالاهای اساسی از جمله روغن، برنج و گوشت بر ضرورت مدیریت بازار و دسترسی مناسب شهروندان به این اقلام تأکید کردند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در این جلسه با اشاره به اهمیت جایگاه اقتصادی منطقه اظهار داشت: باید برند ماکو را ارتقا دهیم و با برنامه‌ریزی هدفمند، ظرفیت‌های این منطقه را در سطح ملی و فراملی تقویت کنیم.

وی همچنین به موضوع تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز اشاره کرد و از بررسی واردات ژنراتورهای ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلوولت به‌منظور تقویت پایداری خدمات و زیرساخت‌ها در منطقه خبر داد.

در پایان این نشست، بر تداوم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه آزاد برای بهبود شرایط اقتصادی و خدماتی شهرستان ماکو تأکید شد.

 

