به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو؛ بر همین اساس، تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشور که عازم رقابت‌های آسیایی در قرقیزستان هستند، از طریق مرز بازرگان واقع در منطقه آزاد ماکو، کشور را به مقصد ترکیه ترک خواهند کرد تا از آنجا راهی محل برگزاری مسابقات شوند.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ۱۰ نفر از اعضای این تیم‌ها از این مسیر اعزام می‌شوند و فرآیند خروج آن‌ها با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان منطقه آزاد ماکو در حال انجام است. با توجه به شرایط خاص منطقه‌ای و لغو بخشی از پروازهای بین‌المللی، مرز بازرگان به عنوان بزرگ‌ترین مرز زمینی کشور، نقش مهمی در تداوم اعزام‌های ورزشی و حفظ حضور ایران در رویدادهای بین‌المللی ایفاء می‌کند.

در این راستا، سازمان منطقه آزاد ماکو با اتخاذ تمهیدات لازم، زیرساخت‌های مورد نیاز برای پذیرش، اسکان و حتی تمرین تیم‌های ملی را فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که این منطقه در حال تبدیل شدن به یکی از پایگاه‌های پشتیبانی اعزام‌های ورزشی کشور است.

مسئولان این منطقه اعلام کرده‌اند که علاوه بر تیم ملی کشتی، سایر تیم‌های ملی نیز در صورت تداوم شرایط فعلی، از مسیر منطقه آزاد ماکو و مرز بازرگان برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی اعزام خواهند شد. این روند در حالی شکل گرفته که اهمیت راهبردی مرز بازرگان در حوزه ترانزیت و ترددهای بین‌المللی، اکنون در حوزه ورزش و دیپلماسی ورزشی نیز بیش از پیش نمایان شده است.

