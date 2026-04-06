رژه کامیونی رانندگان منطقه آزاد ماکو

در پی تحولات اخیر و تجاوز رژیم متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی، رژه خودروهای سنگین با حضور مسئولان منطقه آزاد، فعالان حوزه حمل‌ونقل و لجستیک در منطقه آزاد ماکو برگزار شد.

در این آیین، رانندگان و فعالان اقتصادی با به حرکت درآوردن ناوگان خودروهای سنگین، حمایت خود را از میهن اسلامی و آمادگی برای پشتیبانی از چرخه تأمین و توزیع کالا در شرایط حساس کنونی اعلام کردند.

برگزارکنندگان این برنامه هدف از اجرای این رژه را نمایش همبستگی ملی، اعلام حمایت از امنیت و اقتدار کشور و تأکید بر نقش مؤثر بخش حمل‌ونقل در پایداری اقتصاد عنوان کردند.

منطقه آزاد ماکو به عنوان یکی از قطب‌های مهم ترانزیتی کشور، همواره نقش راهبردی در تسهیل تجارت و جابه‌جایی کالا داشته و در شرایط کنونی نیز فعالان این حوزه بر تداوم خدمات‌رسانی و ایفای مسئولیت خود تأکید کردند.

 

تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
