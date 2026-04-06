رژه کامیونی رانندگان منطقه آزاد ماکو
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در پی تحولات اخیر و تجاوز رژیم متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی، رژه خودروهای سنگین با حضور مسئولان منطقه آزاد، فعالان حوزه حملونقل و لجستیک در منطقه آزاد ماکو برگزار شد.
در این آیین، رانندگان و فعالان اقتصادی با به حرکت درآوردن ناوگان خودروهای سنگین، حمایت خود را از میهن اسلامی و آمادگی برای پشتیبانی از چرخه تأمین و توزیع کالا در شرایط حساس کنونی اعلام کردند.
برگزارکنندگان این برنامه هدف از اجرای این رژه را نمایش همبستگی ملی، اعلام حمایت از امنیت و اقتدار کشور و تأکید بر نقش مؤثر بخش حملونقل در پایداری اقتصاد عنوان کردند.
منطقه آزاد ماکو به عنوان یکی از قطبهای مهم ترانزیتی کشور، همواره نقش راهبردی در تسهیل تجارت و جابهجایی کالا داشته و در شرایط کنونی نیز فعالان این حوزه بر تداوم خدماترسانی و ایفای مسئولیت خود تأکید کردند.