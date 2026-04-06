واردات ۴۹ هزار تن روغن خوراکی از طریق منطقه آزاد انزلی؛

نقش‌آفرینی در تأمین کالاهای اساسی کشور در شرایط جنگی

مدیر سلامت و غذا و دارو سازمان، از انجام روند نظارت و کنترل بهداشتی بر ۴۹ هزار تن روغن خوراکی وارداتی در بازه زمانی ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مهدی کوچکی، مدیر سلامت و غذا و دارو سازمان، با تشریح نقش راهبردی منطقه آزاد انزلی در تأمین کالاهای اساسی بیان کرد: «این منطقه، یکی از مهم‌ترین مبادی ورود کالاهای اساسی به کشور محسوب می‌شود. بخش قابل‌توجهی از روغن خوراکی مورد نیاز کشور از طریق این منطقه وارد شده و برای انجام فرآوری و بسته‌بندی، به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی سراسر کشور ارسال می‌شود.» 

کوچکی در ادامه با تأکید بر اهمیت شرایط فعلی افزود: «در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، تداوم و تسریع واردات کالاهای اساسی، به‌ویژه روغن خوراکی، اهمیتی دوچندان یافته است. تأمین بدون وقفه این اقلام حیاتی، بر حفظ امنیت غذایی جامعه و پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی تأثیر مستقیم دارد و سازمان منطقه آزاد انزلی با تمامی توان در این مسیر گام برمی‌دارد.» 

مدیر سلامت و غذا و دارو سازمان همچنین اظهار داشت: «در این دوره زمانی، تمامی فعالیت‌های نظارتی با دقت کامل و به‌صورت تمام‌وقت، حتی در روزهای تعطیل رسمی انجام شده است. این نظارت‌ها تضمین می‌کند که کالاهای وارداتی با استانداردهای سلامت و کیفیت منطبق بوده و بدون کمترین تأخیر در اختیار زنجیره تأمین کشور قرار گیرند.»

 

 

تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
