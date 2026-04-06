به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مهدی کوچکی، مدیر سلامت و غذا و دارو سازمان، با تشریح نقش راهبردی منطقه آزاد انزلی در تأمین کالاهای اساسی بیان کرد: «این منطقه، یکی از مهم‌ترین مبادی ورود کالاهای اساسی به کشور محسوب می‌شود. بخش قابل‌توجهی از روغن خوراکی مورد نیاز کشور از طریق این منطقه وارد شده و برای انجام فرآوری و بسته‌بندی، به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی سراسر کشور ارسال می‌شود.»

کوچکی در ادامه با تأکید بر اهمیت شرایط فعلی افزود: «در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، تداوم و تسریع واردات کالاهای اساسی، به‌ویژه روغن خوراکی، اهمیتی دوچندان یافته است. تأمین بدون وقفه این اقلام حیاتی، بر حفظ امنیت غذایی جامعه و پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی تأثیر مستقیم دارد و سازمان منطقه آزاد انزلی با تمامی توان در این مسیر گام برمی‌دارد.»

مدیر سلامت و غذا و دارو سازمان همچنین اظهار داشت: «در این دوره زمانی، تمامی فعالیت‌های نظارتی با دقت کامل و به‌صورت تمام‌وقت، حتی در روزهای تعطیل رسمی انجام شده است. این نظارت‌ها تضمین می‌کند که کالاهای وارداتی با استانداردهای سلامت و کیفیت منطبق بوده و بدون کمترین تأخیر در اختیار زنجیره تأمین کشور قرار گیرند.»

