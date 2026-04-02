دبیر شورایعالی مناطق آزاد با ارائه گزارش تامین کالای اساسی در طول جنگ رمضان بیان داشت:
استمرار فعالیت مناطق آزاد در شرایط جنگی
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر نقش راهبردی مناطق آزاد در شرایط جنگی کشور گفت: مناطق آزاد در خط مقدم اقتصاد جنگی، تأمین کالاهای اساسی و پشتیبانی لجستیکی دولت قرار دارند.
به گزارش ایلنا؛ رضا مسرور با اشاره به آمار واردات کالاهای اساسی در بازه زمانی ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۹ فروردینماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در شرایط حساس و جنگی کشور، استمرار فعالیت مناطق آزاد و حفظ پایداری زنجیره تأمین از اهمیت ویژهای برخوردار است و این مناطق توانستهاند نقش مؤثری در تأمین کالاهای اساسی مردم ایفا کنند.
بر اساس این گزارش، در بازه یادشده مجموع ۳۸۵ هزار و ۲۷۳ تُن کالای اساسی شامل برنج، روغن، حبوبات، ذرت، کنجاله سویا و جو دامی بوده که از طریق مناطق آزاد کشور وارد و در زنجیره تأمین مواد غذایی کشور قرار گرفته است.
مسرور با اشاره به شرایط جنگی کشور و ضرورت کاهش فشار بر زنجیره تأمین افزود: مناطق آزاد در این دوره حساس، فراتر از یک ظرفیت اقتصادی معمول، به بازوی عملیاتی دولت برای واردات کالاهای اساسی، مدیریت مرزها و پشتیبانی لجستیکی کشور تبدیل شدهاند. این مسیر باید با سرعت، هماهنگی و کمترین بروکراسی ادامه یابد.
وی همچنین با قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی، تصریح کرد: در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، همه بخشها باید با هماهنگی کامل برای استمرار جریان تجارت، ترخیص کالا، صادرات و خدمات مسافری عمل کنند. خوشبختانه مناطق آزاد کشور توانستهاند در این دوره، وضعیت عملیاتی پایدار خود را حفظ کنند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: تجربه این دوره نشان داد که مناطق آزاد میتوانند در شرایط جنگی و اقتصاد جنگی، نقش بسزایی در تأمین کالاهای اساسی، پشتیبانی از معیشت مردم و تقویت تابآوری اقتصادی کشور داشته باشند.