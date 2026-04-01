استاندار گیلان در نشست با مدیران منطقه آزاد انزلی:

اراده مردم، هیمنه پوشالی آمریکا را شکست

نشست مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی با استاندار گیلان، فرصتی مغتنم برای بررسی راهکارهای توسعه استان و منطقه آزاد انزلی بود. در این دیدار، هادی حق شناس، با تحسین بصیرت و حضور حماسی مردم در عرصه‌های اخیر، اراده پولادین ملت ایران را عامل شکست هیمنه پوشالی آمریکا و دشمنان نظام دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، استاندار گیلان با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه و مقابله با جنگ ترکیبی و شناختی دشمن، اظهار داشت: “این اراده مردمی که شب‌ها خیابان‌ها را تسخیر می‌کند، از هزاران جنگنده دشمن قوی‌تر است و هیمنه آمریکا با این مهم شکسته شد.” وی همچنین بر نقش موثر منطقه آزاد انزلی در رونق اقتصادی استان تأکید کرد و تکمیل پروژه‌های زیربنایی نظیر راه آهن رشت-آستارا را عاملی کلیدی در افزایش این اثربخشی دانست. استاندار گیلان همچنین از عزم جدی دولت و شخص رئیس جمهور برای پیشبرد این پروژه ملی خبر داد. 

در ادامه این نشست، مصطفی طاعتی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، ضمن قدردانی از همراهی و هم‌افزایی دکتر حق شناس، برنامه‌های جامع این سازمان برای سال 1405 را تشریح نمود. ایشان با تأکید بر اهداف سازمان در توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد رونق اقتصادی پایدار، خدمات عمران روستایی و مسئولیت اجتماعی، چشم‌انداز روشنی برای پیشرفت و شکوفایی منطقه آزاد انزلی در سال پیش رو ترسیم کرد.

 

 

