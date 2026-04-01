مجید فاتحی اظهار کرد:

اعلام شعار راهبردی با محوریت اقتصاد مقاومتی،فرصت خوبی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های مناطق آزاد است

اعلام شعار راهبردی با محوریت اقتصاد مقاومتی،فرصت خوبی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های مناطق آزاد است
بخش دولتی و خصوصی منطقه آزاد انزلی با جدیت بیشتری اقدام به حفظ تولید و فعالیت اقتصادی درشرایط کنونی کشور است

مجید فاتحی عضو هیئت مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی، با تصریح بر اینکه اعلام شعار راهبردی با محوریت اقتصاد مقاومتی، از سوی سومین رهبر عالیقدر جمهوری اسلامی،فرصت خوبی برای معرفی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های مناطق آزاد در عرصه ملی و بین‌المللی است، از آمادگی سازمان متبوع خود جهت اجرای شعار اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مجید فاتحی عضو هیئت مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به توانمندی های منطقه آزاد انزلی در تحقق شاخص‌های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: هم افزایی مابین بدنه مدیریتی سازمان و فعالین اقتصادی منطقه، با بخش خصوصی استانی،ملی و سرمایه گذاران خارجی با هدف بهره‌برداری حداکثری از مزایا و معافیت های قانونی نخستین منطقه آزاد شمال کشور مهمترین برنامه کاری سال‌جاری این منطقه را تشکیل می‌دهد. 

وی با تأکید بر اینکه تعمیم مزیت های قانونی برای واحدهای تولیدی-صنعتی شهرک های صنعتی سفید رود،ضیابر و خمیران از اولویت های سازمان منطقه آزاد انزلی در سال ۱۴۰۵ می باشد، اضافه کرد: بخش دولتی و خصوصی منطقه آزاد انزلی با جدیت بیشتری اقدام به حفظ تولید و فعالیت اقتصادی در شرایط کنونی کشور می پردازد. 

فاتحی اضافه کرد: تسهیل و تسریع در فرآیندهای خدمات رسانی به فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران با رویکرد کاهش بروکراسی اداری درون و برون سازمانی با تکیه بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه از برنامه های اصلی سازمان منطقه آزاد انزلی در سال‌جاری است.

 

 

 

