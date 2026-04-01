به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مجید فاتحی عضو هیئت مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به توانمندی های منطقه آزاد انزلی در تحقق شاخص‌های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: هم افزایی مابین بدنه مدیریتی سازمان و فعالین اقتصادی منطقه، با بخش خصوصی استانی،ملی و سرمایه گذاران خارجی با هدف بهره‌برداری حداکثری از مزایا و معافیت های قانونی نخستین منطقه آزاد شمال کشور مهمترین برنامه کاری سال‌جاری این منطقه را تشکیل می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه تعمیم مزیت های قانونی برای واحدهای تولیدی-صنعتی شهرک های صنعتی سفید رود،ضیابر و خمیران از اولویت های سازمان منطقه آزاد انزلی در سال ۱۴۰۵ می باشد، اضافه کرد: بخش دولتی و خصوصی منطقه آزاد انزلی با جدیت بیشتری اقدام به حفظ تولید و فعالیت اقتصادی در شرایط کنونی کشور می پردازد.

فاتحی اضافه کرد: تسهیل و تسریع در فرآیندهای خدمات رسانی به فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران با رویکرد کاهش بروکراسی اداری درون و برون سازمانی با تکیه بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه از برنامه های اصلی سازمان منطقه آزاد انزلی در سال‌جاری است.

