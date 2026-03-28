مرور اتحاد و انسجام مردم ماکو هر شب در تجمع شبانه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ مردم ماکو هر شب در قراری مشخص در مکانی معلوم گرد هم می‌آیند و با حضور حماسی خود، اتحاد، انسجام و دشمن‌ستیزی خود را به رخ جهانیان می‌کشند.

لبیک و تجدید بیعت با ولایت، حب وطن، دفاع از کیان نظام اسلامی تا پای جان، تقویت همبستگی و پشتیبانی از نیروهای مسلح و جان بر کف ایران عزیز بر علیه دشمنان هر شب در تجمعات مردمی تکرار، تمرین و با اقتدار اعلام می‌شود.