به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این بازدید که با هدف ارزیابی کیفیت خدمات، میزان آمادگی مراکز اقامتی و بررسی نقاط قوت و ضعف صورت گرفت، مهدیان بر لزوم ارائه خدمات مطلوب، تکریم گردشگران و حفظ استانداردهای بهداشتی و رفاهی تأکید کرد.

وی با اشاره به افزایش سفرهای نوروزی به منطقه آزاد ماکو اظهار داشت: تمامی ظرفیت‌های اقامتی اعم از هتل‌ها، مهمان‌پذیرها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی برای پذیرایی از مسافران بسیج شده‌اند و تلاش شده شرایطی مناسب برای اقامتی ایمن و رضایت‌بخش فراهم شود.

دبیر ستاد تسهیلات نوروزی منطقه آزاد ماکو همچنین از آمادگی ویژه این منطقه برای میزبانی از افراد و خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ در سراسر کشور خبر داد و افزود: در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و انسانی، تمهیدات لازم برای اسکان و حمایت از این عزیزان در نظر گرفته شده و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده است.

مهدیان خاطرنشان کرد: منطقه آزاد ماکو با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی، تاریخی و فرهنگی، یکی از مقاصد مهم گردشگری در شمال‌غرب کشور محسوب می‌شود و در نوروز امسال با آمادگی کامل، میزبان مسافران داخلی و خارجی خواهد بود.

وی در پایان بر تداوم نظارت‌ها تا پایان تعطیلات نوروزی تأکید کرد و گفت: هدف ما فراهم کردن تجربه‌ای امن، آرام و خاطره‌انگیز برای تمامی میهمانان است.

