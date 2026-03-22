ماکو؛ آلترناتیو امن و شاهکلید کریدور شرق به غرب در ترانزیت منطقهای
مدیرعامل منطقه آزاد ماکو در گفتگویی با اشاره به ظرفیتهای ویژه این منطقه در مدیریت مبادلات و صادرات به کشورهای عضو شانگهای، سازمان اکو، اوراسیا و حتی چین، بر اهمیت کریدور شرق به غرب تاکید کرد. وی اظهار داشت: ماکو با دارا بودن فرودگاه بینالمللی و طرح راهآهن که مطالعات آن روبه اتمام است، پتانسیل بالایی برای اتصال شرق به غرب و بالعکس را دارد و میتواند رقیبی قدرتمند برای کریدور زنگهزور باشد.
مزیتهای راهآهن و همسانسازی خط ریلی ایران و چین
مدیرعامل منطقه آزاد ماکو، کریدور شرق به غرب را مسیری که از چین آغاز شده و پس از گذشت دو هفته به تبریز و در چند ساعت به ماکو (فاصله ۱۲ کیلومتری) میرسد، توصیف کرد. وی افزود: برای تکمیل این مسیر، ریلگذاری مسیر ۲۹۰ کیلومتری تبریز تا ماکو ضروری است.
نکته حائز اهمیت، همسان بودن ریلهای ایران و چین است که ظرفیت بهمپیوستگی را بدون نیاز به تغییر واگن فراهم میکند؛ این در حالی است که در کریدورهای رقیب مانند زنگهزور و مسیر آسیای میانه، به دلیل تفاوت عرض ریلها با اروپا و چین، هزینههای سنگین و زمانبر تعویض واگن و ایجاد اسکلههای رورو در دریای خزر وجود دارد که روانسازی حملونقل را مختل میکند.
گروسی با بیان اینکه نباید همه تخممرغها را در یک سبد گذاشت، به حادثه بندر شهید رجایی به عنوان یک درس بزرگ اشاره کرد و گفت: تمرکز بر کریدور شرق به غرب نه تنها در شرایط جنگی که در سایر مواقع نیز ضروری است تا بخشی از کالاها از این مسیر تامین شود. او تاکید کرد: اگر دولت به این موضوع توجه کند، میتواند از این محل هم امنیت و هم درآمدزایی داشته باشد.
روابط پایدار با ترکیه و همکاریهای مشترک
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به مراسم اخیر برگزار شده در ترکیه پس از شهادت رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مرز زمینی و ارتباطات اقتصادی، تجاری و مسافری ایران و ترکیه باز است و مشکلی وجود ندارد. با وجود تنشها، نیاز است آستانه تابآوری و دوستی را بالا ببریم. کریدور شرق به غرب میتواند زمینه همکاری مشترک و برد-برد برای ایران، ترکیه و چین را فراهم کند تا تمام کشورهای مسیر از صلح و مبادلات تجاری بهرهمند شوند.
پیگیری ویژه دولت چهاردهم برای احداث ریل ۲۹۰ کیلومتری
گروسی با بیان اینکه منطقه آزاد ماکو بزرگترین منطقه آزاد کشور در زمینه تامین مواد اولیه و واردات ماشینآلات است و میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند، تصریح کرد: ماکو نقطه اتصال قاره آسیا به اروپاست. خوشبختانه احداث ریل ۲۹۰ کیلومتری که سالها مغفول مانده بود، اکنون با توجه ویژه دولت چهاردهم، وزارت راه و شهرسازی و راهآهن جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.
وی در پایان گفت: طبق طرح جامع منطقه آزاد ماکو، قرار بود کلنگ این کریدور که تکمیلکننده طرح کمربند یک جاده چین و یک کریدور تمام ریلی (بدون توقف) است، در اسفندماه ۱۴۰۴ زده شود و نقش مناطق آزاد در تحقق این هدف تعیینکننده است.