ماکو در مسیر جهش زیرساختی و افق روشن گردشگری

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ حسین گروسی با اشاره به تصویب و ابلاغ طرح جامع منطقه آزاد ماکو، این اقدام را نقطه عطفی در مسیر توسعه هدفمند و پایدار منطقه دانست و اظهار کرد: با اجرای این طرح، مسیر حرکت منطقه در حوزه‌های اقتصادی، گردشگری و زیرساختی شفاف‌تر و منسجم‌تر خواهد شد.

گروسی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر اقدامات زیرساختی قابل توجهی در منطقه انجام شده است، اظهار داشت: مسیرهای اصلی منطقه به‌صورت دوبانده ارتقا یافته و پروژه فرودگاه نیز تکمیل شده است؛ به‌گونه‌ای که عملیات لایتینگ و روشنایی باند به پایان رسیده و در سال جدید نیز مخزن سوخت فرودگاه احداث خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین با اشاره به عملکرد مثبت اقتصادی منطقه تصریح کرد: تراز تجاری منطقه طی سه سال گذشته مثبت بوده که نشان‌دهنده پویایی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در این منطقه است.

وی از اجرای طرح محصورسازی منطقه به‌عنوان یکی از اقدامات مهم یاد کرد و گفت: این اقدام با هدف نهادینه‌سازی معافیت‌های مالیاتی و بهره‌مندی کامل فعالان اقتصادی از مزایای منطقه آزاد انجام شد.

گروسی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ظرفیت‌های بالای گردشگری کشور خاطرنشان کرد: ایران از نظر جاذبه‌های گردشگری در زمره کشورهای برتر جهان قرار دارد، اما در حوزه صنعت گردشگری هنوز با ظرفیت‌های واقعی فاصله داریم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری در شهرهای ماکو، شوط و پلدشت، بر ضرورت فعال‌سازی این ظرفیت‌ها تأکید کرد و گفت: توسعه گردشگری در منطقه آزاد ماکو باید به‌عنوان یک اولویت جدی دنبال شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین از رونق واردات خودرو در منطقه خبر داد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد منطقه شده که نشان‌دهنده افزایش جذابیت‌های اقتصادی و تجاری ماکو است.

گروسی در پایان با تأکید بر نقش فعالان حوزه اقامتی و گردشگری، خواستار هم‌افزایی بیشتر برای تبدیل منطقه آزاد ماکو به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور شد

