حضور مستمر و فعال موکبها، پایگاههای مردمی و ایستگاههای صلواتی، تجلی ارادهای پولادین در منطقه آزاد ماکو
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ پس از حملات اخیر توسط آمریکا و اسرائیل، شاهد حضور گسترده و معنادار آحاد مردم شریف منطقه آزاد ماکو در میادین و خیابانهای اصلی هستیم. موکبها و پایگاه های مردمی و ایستگاههای صلواتی با همتی مثالزدنی، به صورت مستمر در حال خدماترسانی به هموطنان عزیز بوده و این حضور خودجوش، نشان از وحدت، همدلی و بصیرت مردم منطقه دارد.
این اقدام خودجوش، نه تنها ابراز همبستگی با مظلومان و محکومیت جنایات، بلکه نمایش اقتدار مردمی و پاسخی قاطع به بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. حضور مردم در صحنه، یادآور تاریخ پر افتخار ایثار و مقاومت ملت است.