دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و مسئولین با خانواده شهدای معزز شهرستان های شوط وپلدشت

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو؛ در این دیدار که با هدف تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و ادای احترام به مقام شامخ خانواده‌های ایثارگر صورت گرفت، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ضمن تبریک سال نو، از رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا در پاسداری از کیان میهن و ارزش‌های اسلامی تجلیل به عمل آورد.

شهید نیما رحیمی ، شهید امیررضا فولادی، شهید آرکان آخش، شهید سیدرضا نقی زاده ، شهید محمدرضا محسنی زاده و شهید جعفر جعفرزاده از جمله شهدای گرانقدری بودند که یادشان گرامی داشته شد.مسئولین بر لزوم تکریم خانواده‌های شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده تاکید کردند و این دیدار را نشانه‌ای از قدردانی جامعه از جانفشانی‌های بی‌دریغ شهدای عزیز دانستند. این سلسله دیدارهای معنوی با خانواده‌های عزیز شهدا، در راستای تحقق اهداف فرهنگی و انقلابی منطقه آزاد ماکو صورت می پذیرد.

