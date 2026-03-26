دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و مسئولین با خانواده شهدای معزز شهرستان های شوط وپلدشت
همزمان با آغاز سال ۱۴۰۵ هجری شمسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو به همراه ائمه جمعه شهرستان های شوط و پلدشت ، سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و جمعی از مسئولین ومدیران منطقه ، با حضور در منزل خانواده معزز شهدای منطقه در برابر تجاوز اخیر آمریکا و اسرائیل، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و دوران دفاع مقدس ، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این عزیزان، با خانواده‌های ایشان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو؛ در این دیدار که با هدف تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و ادای احترام به مقام شامخ خانواده‌های ایثارگر صورت گرفت، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ضمن تبریک سال نو، از رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا در پاسداری از کیان میهن و ارزش‌های اسلامی تجلیل به عمل آورد.

شهید نیما رحیمی ، شهید امیررضا فولادی، شهید آرکان آخش، شهید سیدرضا نقی زاده ، شهید محمدرضا محسنی زاده و شهید جعفر جعفرزاده از جمله شهدای گرانقدری بودند که یادشان گرامی داشته شد.مسئولین بر لزوم تکریم خانواده‌های شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده تاکید کردند و این دیدار را نشانه‌ای از قدردانی جامعه از جانفشانی‌های بی‌دریغ شهدای عزیز دانستند. این سلسله دیدارهای معنوی با خانواده‌های عزیز شهدا، در راستای تحقق اهداف فرهنگی و انقلابی منطقه آزاد ماکو صورت می پذیرد.

 

