آغاز سال نو با عیادت از جانبازان قهرمان
همزمان با فرارسیدن بهار طبیعت و آغاز سال ۱۴۰۵، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، همراه با اعضای محترم شورای تأمین، سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و جمعی از مدیران و مسئولان، با حضور در منزل جانبازان سرافراز جنگ رمضان و دفاع مقدس، حلول سال نو را به ایشان تبریک گفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد ماکو؛ این دیدارهای صمیمانه که با هدف تجلیل از ایثارگریهای رزمندگان اسلام و پاسداشت مقام شامخ آنان برگزار شد، فرصتی گرانبها برای تجدید میثاق با آرمانهای شهدا بود. در جریان این دیدارها، مسئولان ضمن آرزوی سلامتی و طول عمر برای این مدافعان حریم ولایت، با ایشان به گفتگو نشستند و از نزدیک در جریان مسائل خانوادههای این بزرگواران قرار گرفتند.
️مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در این دیدار با گرامیداشت خاطرات حماسی و دلاورمردانهی جانبازان در دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان، خدمت به ایثارگران، جانبازان و خانوادههای معظم شهدا را افتخاری بزرگ و وظیفهای همگانی دانست. وی بر لزوم تداوم حمایتهای معنوی و مادی از این قشر سرافراز تأکید کرد و اظهار داشت: امنیت و آرامش امروز کشور، مدیون خون پاک شهدا و ایثارگریهای جانبازان عزیز است و ما باید همواره قدردان زحمات آنان باشیم.برگزاری این دیدارها در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت پیوند مسئولین با پیشکسوتان نظام اسلامی و تداوم راه شهدا صورت میپذیرد.