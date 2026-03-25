آغاز سال نو با عیادت از جانبازان قهرمان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد ماکو؛ این دیدارهای صمیمانه که با هدف تجلیل از ایثارگری‌های رزمندگان اسلام و پاسداشت مقام شامخ آنان برگزار شد، فرصتی گران‌بها برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا بود. در جریان این دیدارها، مسئولان ضمن آرزوی سلامتی و طول عمر برای این مدافعان حریم ولایت، با ایشان به گفتگو نشستند و از نزدیک در جریان مسائل خانواده‌های این بزرگواران قرار گرفتند.

️مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در این دیدار با گرامیداشت خاطرات حماسی و دلاورمردانه‌ی جانبازان در دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان، خدمت به ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا را افتخاری بزرگ و وظیفه‌ای همگانی دانست. وی بر لزوم تداوم حمایت‌های معنوی و مادی از این قشر سرافراز تأکید کرد و اظهار داشت: امنیت و آرامش امروز کشور، مدیون خون پاک شهدا و ایثارگری‌های جانبازان عزیز است و ما باید همواره قدردان زحمات آنان باشیم.برگزاری این دیدارها در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت پیوند مسئولین با پیشکسوتان نظام اسلامی و تداوم راه شهدا صورت می‌پذیرد.

