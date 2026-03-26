ضرورت مواجهه فعالانه مناطق آزاد با تحولات و تنش های ژئوپلیتیکی

به گزارش ایلنا و به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، سعید ربیعی، قائم‌مقام دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نشست شورای اداری این سازمان، با اشاره به تحولات ژئواستراتژیک اخیر، بر ضرورت نقش‌آفرینی فعال مناطق آزاد در تقویت امنیت و تاب‌آوری اقتصادی کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «تقابل ژئواستراتژیک فعلی میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی حاصل ۳۷ سال ظرفیت‌سازی و تقویت مؤلفه‌های قدرت ملی است»، گفت این مسیر در دوره جدید نیز با قدرت دنبال خواهد شد.

ربیعی منطقه‌ غرب آسیا را از گذشته‌ای دور محل رقابت بازیگران جهانی دانست و خاطرنشان کرد که موقعیت جغرافیایی ایران همواره آن را در کانون تقابل راهبردی قدرت‌ها قرار داده است. به گفته وی، مناطق آزاد به دلیل قرار گرفتن در نقاط مرزی و پهنه‌های حساس، بیشترین تأثیر را از تحولات ژئوپلیتیکی می‌پذیرند و لازم است با تحلیل راهبردی تحولات، تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند.

وی توضیح داد که دبیرخانه شورایعالی با ایجاد سازوکارهای پایش و تحلیل تحولات، سناریوهای مختلف از جمله گسترش درگیری‌ها در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و پیامدهای احتمالی آن بر بنادر و مناطق آزاد را از پیش برآورد کرده و برنامه‌ریزی لازم برای انتقال برخی فعالیت‌ها به مناطق شمالی انجام شده است.

ربیعی شعار امسال را «معماری امنیت ملی در میدان اقتصاد» توصیف کرد و افزود مناطق آزاد باید جایگاه خود را در تحقق این رویکرد به‌درستی بشناسند و نقش‌آفرینی فعالی داشته باشند. او تأکید کرد مناطق آزاد با توجه به سه محور اقتصاد مقاومتی، امنیت اقتصادی و وحدت ملی، در معماری جدید امنیت ملی کشور «نقطه ثقل و خط مقدم» خواهند بود و نه صرفاً یک بازیگر حاشیه‌ای.

