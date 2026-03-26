ترددهای دریایی از جزیره کیش به بنادر اطراف و بالعکس برقرار است

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در چند روز اخیر با توجه به هشدار قرمز هواشناسی و شرایط نامناسب جوی در استان هرمزگان و جزیره کیش، شاهد کاهش و محدود شدن ترددهای دریایی بودیم.

درحال حاضر ترددها در ساعاتی که شرایط جوی مناسب است برقرار بوده و تردد شناورهای مسافری و خودرویی انجام می شود.از کیشوندان عزیز درخواست می شود بدون توجه به شایعات و ضمن پیگیری اخبار از مراجع رسمی در خصوص اطلاع از زمان حرکت شناورها و رزرو بلیت به وب‌سایت رسمی اداره کل بنادر کیش به نشانی https://ticket.kishports.com/dashboard.php مراجعه کنند.

