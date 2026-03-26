آغاز مجدد ارائه خدمات پلاکگذاری خودرو از امروز در جزیره کیش
خدمات پلاکگذاری خودرو در جزیره کیش از امروز، پنجشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۵، در فرهنگسرای پارک مینا از سر گرفته شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، با ازسرگیری خدمات پلاکگذاری خودرو در جزیره کیش، مالکان خودروهایی که نیاز به دریافت پلاک دارند میتوانند با مراجعه به فرهنگسرای پارک مینا نسبت به انجام مراحل پلاکگذاری خودروی خود اقدام کنند.
خدمات پلاکگذاری در این مرکز همه روزه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۴ ارائه میشود و این خدمات در روز جمعه نیز برقرار است.
بر این اساس، متقاضیان میتوانند در بازه زمانی تعیینشده با مراجعه به محل یادشده نسبت به انجام مراحل پلاکگذاری و دریافت پلاک خودرو اقدام کنند و ارائه این خدمات تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.