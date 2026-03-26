سرمایه گذاری داخلی و خارجی جذب شده طی 11 ماهه 1404، برابر با 56 همت و 40 میلیون یورو می باشد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتی مقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی؛ با تأکید براینکه علی رغم ظرفیت های موجود منطقه آزاد انزلی، دست یابی به شاخص های مثبت اقتصادی و بندری در این منطقه طی یکسال اخیر روند خوبی داشته، اما عزم ما بر ارتقای کمی و کیفی حوزه های مختلف فعالیت خود در سال 1405 قرار گرفته؛ اضافه کرد: تلاش های شبانه روزی و همدلی قسمت های مختلف سازمان باعث تحقق بخش عمده اهداف برنامه ریزی شده برای سال 1404 بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، خواستار اضافه کردن جایگاه و نقش مجتمع بندری کاسپین در برنامه هفتم توسعه جهت بهره برداری از کریدورهای بین المللی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و بااشاره به ظرفیت های منطقه متبوع خود در حوزه اوراسیا و کشورهای حاشیه دریای کاسپین، از توجه مدیران و معاونین وزارتخانه های مختلف به این مهم در فرآیندهای حمل و نقلی داخلی و خارجی کشور خبر داد.

طاعتی مقدم سرمایه گذاری داخلی و خارجی جذب شده طی 11 ماهه 1404، از سوی منطقه آزاد انزلی را برابر با 56 همت و 40 میلیون یورو، اعلام و گفت: در همین مدت صادرات حاصل از تولید واحدهای تولیدی در این منطقه از مرز 47.7 میلیون دلار عبور کرد که در قیاس با 25.1 میلیون دلار سال گذشته بیانگر رشد 90 درصدی بوده و در شاخص های صادرات مجدد و صادرات از طریق منطقه به ترتیب 339 و 259 میلیون دلار محقق شده است.

وی از تغییر رویکرد واردات کالا به واردات مواد اولیه و ماشین آلات خارجی جهت مصرف در واحدهای تولیدی-صنعتی منطقه خبر داد و اضافه کرد: در 12 ماهه سال 1404 شاهد ورود 23.8 میلیون دلار مواد اولیه و 12.2 میلیون دلار ماشین آلات بودیم موضوعی که نشاندهنده واردات هوشمند جهت ایجاد ارزش افزوده در نخستین منطقه آزاد شمال کشور است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به عبور میزان تخلیه و بارگیری مجتمع بندری کاسپین از مرز 1 میلیون و 100 هزار تن در یکسال گذشته، نسبت به عملکرد 763 هزار تنی سال 1403، بهره گیری از زیرساخت ریلی، افزایش همکاری ها با شرکت راه آهن برای تکمیل زیرساخت های ریلی محدوده بندری این منطقه، بازاریابی برای تأمین کالاهای برگشتی ناوگان تجاری با صدور بیش از پیش کالا و محصولات داخلی از مسیر مجتمع بندری کاسپین و بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی در مدیریت و بهره برداری از بخش های مختلف بندری را از مهمترین دلایل کسب بهترین عملکرد در میان بنادر شمالی کشورمان عنوان کرد.

طاعتی مقدم با اشاره به اینکه ارزش طرح های عمرانی-زیرساختی در منطقه آزاد انزلی به یک همت بالغ شده، راهبرد سازمان متبوع خود را تبدیل این منطقه به کارگاه بزرگ توسعه ای اعلام نمود و اضافه شدن ساختار اداری مجری طرح های عمرانی برای تسریع در فرآیندهای اداری اجرا و تکمیل طرح های موجود و تعریف پروژه های جدید را خواستار شد.

