از فرصت های کریدوری و توسعه روابط با کشورهای حوزه دریای کاسپین بهره برداری کنید

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با بیان اینکه علی رغم طی کردن دو جنگ در سال 1404، اولویت اصلی دبیرخانه شورایعالی بر رفع محدودیت های مختلف مناطق بود، تمرکز دبیرخانه تحت مدیریت خود بر ممنوعیت واردات خودرو را با هدف تأمین منابع مالی به منظور اجرای طرح های توسعه ای و عمرانی در مناطق و ارتقای سطح کیفی خدمات رسانی به شهروندان، عنوان کرد و اظهار داشت: افزایش 107 درصدی درآمدها، تبدیل این موضوع در قالب سهمیه کالاهای تجاری جهت تضمین منابع مالی پایدار، بازتوزیع درآمدهای ناشی از اخذ عوارض ارزش افزوده به مناطق آزاد با ارزش 5 همت، در کنار تهیه و تنظیم قانون پیشنهادی اصلاح قانون مناطق آزاد، سند تحول و تنظیم راهبرد اقتصاد دیجیتال این مناطق از مهمترین دستاوردهای سال گذشته می باشند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تغییر راهبرد احداث مراکز تجاری به موضوعات اساسی چون اخذ مجوز مجدد فعالیت بورس بین الملل مناطق آزاد، و خلق مزیت و ارزش برای جذب سرمایه گذاران و تمرکز بر اقدامات راهبردی در سطح مناطق خبر داد و دستاورد رشد 100 درصدی شاخص های اقتصادی را از نتایج این برنامه کاری بیان کرد.

رضا مسرور رضایتمندی مردم در بررسی عملکرد مناطق آزاد را بسیار حائز اهمیت اعلام کرد و گفت: به صورت مصداقی توجه بر بهره برداری حداکثری از ظرفیت های کریدوری شرق به غرب، و شمال-جنوب از اصلی تری موضوعات راهبردی منطقه آزاد انزلی بوده و تکمیل کننده این مهم رفع عقب ماندگی های زیرساختی و عمرانی چندساله گذشته است.

وی اضافه کرد: جذب فعالین اقتصادی داخلی و خارجی برای بهره گیری از فرصت ها، امکانات و زیرساخت های موجود در این منطقه باید در اولویت کاری مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، معاونین و مدیران سازمان قرار گیرد و در این مسیر پیگیر بهره برداری از تمام ظرفیت های استانی و کشوری باشند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ارائه تحلیلی از شاخص های مختلف رضایتمندی؛ عینی و قابل لمس بودن تغییرات ایجاد شده در مناطق آزاد از سوی مردم و شهروندان را مهمترین مولفه عملکردی هر منطقه برشمرد و با تصریح بر اعتقاد خود به ثبات مدیریتی خواستار تسریع در احداث مرکز لجستیک منطقه، ایجاد مرکز تحلیل محیط کسب و کار، و برپایی نشست های متعدد با فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران شد.

رضا مسرور با بیان اینکه برای نخستین بار طی ده سال گذشته صورت های مالی مناطق آزاد در همان سال مالی به تصویب مجمع عمومی هر سازمان رسیده، خواستار تسریع در برگزاری این برنامه مالی تا تیرماه سالجاری شد تا به تقویم مالی کشور نزدیک گردد و در خصوص بهره مندی استان گیلان از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی چنین بیان کرد که جلسات فصلی نمایندگان و استاندار گیلان جهت تعیین سازوکارهای بهره مندی تمام نقاط استان از مزیت های منطقه آزاد انزلی در دستور کار قرار گیرد.

وی بر لزوم رعایت الگوهایی چون بهره برداری از مزیت قانونی واردات خودرو، کشنده و ماشین های راهداری و... جهت استفاده در شهرداریهای مختلف استان و رعایت تناسب جذب نیرو و اولویت بر اشتغال نیروهای بومی، تأکید نمود و اظهار داشت: در خصوص منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان، شاهد اعلام آمادگی بخش خصوصی در این زمینه هستیم که با هماهنگی استانداری این مهم انجام خواهد شد.

انتهای پیام/