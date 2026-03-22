منطقه آزاد انزلی آماده میزبانی از ایرانیان
در راستای برنامهریزی و انسجامبخشی به فعالیتهای مرتبط با سفرهای نوروزی، سه جلسه تخصصی ستاد هماهنگی گردشگری و خدمات سفر منطقه آزاد انزلی با حضور مدیران، کارشناسان و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، «پونه نیکوی»، مدیر فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان و جانشین رئیس ستاد خدمات سفر، با تشریح جزئیات این نشستها اظهار داشت: نخستین جلسه ستاد با حضور اعضای درونسازمانی تشکیل شد و در آن، عملکرد ستاد در سال گذشته، چالشها و نقاط قابل بهبود، بهصورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: بر اساس این بررسیها، بیش از ۷۰ بند اجرایی تدوین و به تصویب رسید و سپس جهت اجرا به واحدهای مربوطه ابلاغ گردید. نیکوی، توجه به نظاممندی در اجرای برنامهها و تفکیک مسئولیتها را از محورهای اصلی این جلسه عنوان کرد.
او در ادامه به دومین جلسه ستاد اشاره کرد و گفت: این نشست با حضور اعضای درونسازمانی و برونسازمانی، از جمله دکتر خانلری، مدیر گردشگری و میراث فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، برگزار شد. در این جلسه، ضمن بررسی ظرفیتها، امکانات و نیازهای موجود، طرحهای مرتبط با افزایش کیفیت خدماترسانی، مدیریت سفرهای نوروزی، آمادهسازی زیرساختها و هماهنگی میان دستگاههای مختلف، در دستور کار قرار گرفت. نیکوی تأکید کرد که همافزایی میان بخشهای مختلف اجرایی و دستگاههای همکار، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات و رضایتمندی گردشگران خواهد داشت.
جانشین ستاد خدمات سفر، در تشریح سومین جلسه ستاد بیان داشت: این نشست با توجه به شرایط ویژه کشور برگزار شد و محور اصلی آن، بررسی نحوه تداوم خدماترسانی و تنظیم برنامههای نوروزی متناسب با فضای عمومی جامعه بود. به گفته وی، در این جلسه وضعیت ارائه خدمات، آمادگی حوزههای عملیاتی و برنامهریزی برای استقرار کشیکهای نوروزی مورد بررسی دقیق قرار گرفت. تمامی واحدها بر اساس مسئولیتهای محولشده، موظف شدند تمهیدات لازم را برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و مراجعان فراهم کنند.
در پایان، پونه نیکوی ضمن تشریح تعهد و آمادگی ستاد خدمات سفر برای اجرای برنامههای نوروزی، ابراز امیدواری کرد با تلاش مجموعه عوامل اجرایی، خدماترسانی مطلوبی در ایام نوروز صورت گیرد و سال جدید برای تمامی هممیهنان، سرشار از سلامتی و آرامش باشد.