پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به مناسب فرارسیدن سال نو و عید سعید فطر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی؛ مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل  این سازمان  به مناسب فرارسیدن سال نو و عید سعید فطر پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم

 آغاز سال نو و تقارن فرخنده آن با عید سعید فطر  را به پیشگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیّد مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، و تمامی ملت سرافراز و دلیر ایران تهنیت عرض می نمایم.نقش بی بدیل شهید امت در رهبری جمهوری اسلامی ایران طی 37 سال راهبری ملک و ملت، بیانگر عنایت ویژه ایشان به مباحث اقتصادی بود که در شعارهای راهبردی سالیانه و ترسیم سیاست های کلی نظام تدقیق و ابلاغ شد، قابل استناد است. موضوعی که در حوزه مناطق آزاد و در قالب ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نشان‌دهنده افق بلند،عمیق و وسیع ایشان می باشد.

 قبولی طاعات و عبادات همگان را در ماه ضیافت الهی از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

سال ۱404، سالی بود که با الهام از تعالیم عمیق اسلامی و با تکیه بر سیاست‌های اقتصادی ابلاغی از سوی رهبر شهیدمان، که همواره بر اهمیت توسعه اقتصادی و نقش کلیدی مناطق آزاد در دیپلماسی اقتصادی کشور تأکید داشتند، سالی سرشار از سازندگی و پیشرفت بود. ما نیز در سازمان منطقه آزاد انزلی، با پیروی از این مسیر نورانی و با عزم راسخ، بیعت خود را با رهبر انقلاب اسلامی تجدید می‌نماییم.

اینجانب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و قدردانی از مجاهدت‌های نیروهای نظامی، انتظامی و تمامی کسانی که در راه اعتلای میهن اسلامی از جان و مال خود گذشتند، و با باور به وعده الهی «نَصرُ مِن اللهِ وَ فَتحٌ قَریب»، امید دارم سال پیش رو، سالی پر از پیروزی، اقتدار و سربلندی برای ایران و ایرانی باشد.

منطقه آزاد انزلی در سال 1405؛ سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی،  کانون بزرگ سازندگی و توسعه همه‌جانبه خواهد شد. تمرکز اصلی سازمان بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تسریع در احداث طرح‌های زیرساختی، عمرانی و روستایی خواهد بود تا گامی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی ساکنین منطقه و توسعه شاخص‌های زیست‌بوم برداشته شود.

همچنین، با همدلی بخش خصوصی، همراهی فعالان اقتصادی استان گیلان و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، شاهد شکوفایی و تحقق برنامه‌های تدوین شده در سال گذشته خواهیم بود. منطقه آزاد انزلی با اتکا به پروژه‌های متعدد عمرانی و تجاری، نقشی پررنگ‌تر در دیپلماسی اقتصادی، ترانزیت کشور و همکاری‌های منطقه‌ای ایفا خواهد نمود.

از خداوند متعال، توفیق روزافزون ملت ایران و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی را آرزومندم.

با احترام

مصطفی طاعتی مقدم

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

 

