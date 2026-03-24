به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین سازمانی سازمان منطقه آزاد انزلی، حسن خانلری، مدیر امور گردشگری و نایب‌رئیس ستاد خدمات سفر دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور، پس از پایان جلسه، از مجموعه‌های مختلف ستاد خدمات گردشگری منطقه به‌صورت میدانی بازدید کرد. این بازدید شامل ایستگاه آتش‌نشانی، مرکز اورژانس، و بخش‌های مختلف ستاد خدمات سفر بود. در جریان این حضور، گزارشی از آمادگی نیروها، تجهیزات عملیاتی و روند ارائه خدمات به گردشگران ارائه شد.

حسن خانلری در حاشیه بازدید با اشاره به اهمیت کیفیت خدمات در ایام پرتردد گفت:«منطقه آزاد انزلی هر ساله میزبان حجم قابل توجهی از گردشگران است و خدمات‌رسانی مؤثر در این شرایط، نیازمند هماهنگی دقیق و حضور فعال دستگاه‌های اجرایی است. خوشبختانه شاهد آمادگی خوب مجموعه‌ها و تلاش جدی همکاران در حوزه‌های امدادی، خدماتی و مدیریت سفر هستیم.»

