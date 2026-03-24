خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور در منطقه آزاد انزلی؛

آمادگی خوب ستاد خدمات سفر در خدمات‌رسانی به گردشگران مشهود است

کد خبر : 1765009
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر امور گردشگری و نایب‌رئیس ستاد خدمات سفر دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور، در سفر کاری خود به منطقه آزاد انزلی ابتدا در جلسه وبیناری ستاد ساماندهی سفر کشور شرکت کرد و آخرین وضعیت خدمات‌رسانی به مسافران در مناطق مختلف بررسی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  مدیریت روابط‌عمومی و امور بین سازمانی سازمان منطقه آزاد انزلی،  حسن خانلری، مدیر امور گردشگری و نایب‌رئیس ستاد خدمات سفر دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور، پس از پایان جلسه، از مجموعه‌های مختلف ستاد خدمات گردشگری منطقه به‌صورت میدانی بازدید کرد. این بازدید شامل ایستگاه آتش‌نشانی، مرکز اورژانس، و بخش‌های مختلف ستاد خدمات سفر بود. در جریان این حضور، گزارشی از آمادگی نیروها، تجهیزات عملیاتی و روند ارائه خدمات به گردشگران ارائه شد.

حسن خانلری در حاشیه بازدید با اشاره به اهمیت کیفیت خدمات در ایام پرتردد گفت:«منطقه آزاد انزلی هر ساله میزبان حجم قابل توجهی از گردشگران است و خدمات‌رسانی مؤثر در این شرایط، نیازمند هماهنگی دقیق و حضور فعال دستگاه‌های اجرایی است. خوشبختانه شاهد آمادگی خوب مجموعه‌ها و تلاش جدی همکاران در حوزه‌های امدادی، خدماتی و مدیریت سفر هستیم.»

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار