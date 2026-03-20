نوروز در راه است؛

تشدید نظارت‌ها بر بازار و مراکز عرضه سلامت‌محور در منطقه آزاد انزلی
همزمان با نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش سفرهای نوروزی، مدیریت سلامت، غذا و دارو سازمان، با هدف تامین سلامت و رضایت مصرف‌کنندگان و گردشگران، کشیک ویژه نوروزی را فعال کرده و نظارت‌های خود را بر مراکز عرضه تشدید نموده است.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،  مهدی کوچکی، مدیر سلامت و غذا و دارو سازمان اعلام کرد که تیم کارشناسان این مدیریت، همگام با سیاست‌های سازمان، بازدیدهای خود را از مراکز عرضه فرآورده‌های سلامت‌محور تشدید کرده‌اند. در این بازدیدها، کارشناسان به دقت اقلام را از نظر مجاز بودن، تاریخ مصرف و سایر شاخص‌های کیفی بررسی می‌کنند و در صورت عدم احراز صلاحیت مصرف، نسبت به جمع‌آوری آن‌ها اقدام می‌نمایند. 

این اقدامات نظارتی، که بخشی از تلاش‌های ستاد خدمات گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی برای اطمینان از آرامش خرید خانواده‌ها در ایام نوروز است، شامل کنترل قیمت کالاها، جمع‌آوری اقلام تاریخ مصرف گذشته و بررسی نحوه ورود کالاها نیز می‌شود. 

علاوه بر این، کوچکی از تشدید نظارت بر رستوران‌ها و واحدهای اقامتی در محدوده منطقه آزاد انزلی توسط کارشناسان سلامت این مدیریت خبر داد. این نظارت‌ها با هدف اطمینان از رعایت بالاترین استانداردهای بهداشتی و سلامت‌محور در تمامی مراکز خدماتی و اقامتی است تا خانواده‌ها بتوانند با آرامش خاطر کامل، از سفر نوروزی خود در این منطقه بهره‌مند شوند. سازمان منطقه آزاد انزلی تلاش می‌کند تا تجربه‌ای امن، سالم و دلنشین را برای تمامی بازدیدکنندگان در ایام نوروز فراهم آورد.

ضمناً گردشگران محترم می‌توانند در ایام نوروز، جهت ارائه هرگونه شکایت، پیشنهاد یا انتقاد به ستاد خدمات سفر منطقه آزاد انزلی مراجعه نمایند. 

آدرس ستاد: فاز تجارت و سیاحت، پیاده راه مجتمع های تجاری

 

