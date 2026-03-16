به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این مراسم از زحمات اعضای هیئت‌رئیسه پیشین و دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات اتاق اصناف تقدیر به عمل آمد و اعتبارنامه اعضای جدید هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان ماکو به آنان اعطا شد.

همچنین قاسم ویژه معاون برنامه و بودجه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف منطقه آزاد ماکو و شهرستان شوط در این مراسم با اشاره به اهمیت نقش اصناف در رونق اقتصادی منطقه، بر تقویت تعامل میان فعالان صنفی، دستگاه‌های اجرایی و سازمان منطقه آزاد ماکو برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری تأکید کرد.

در پایان این مراسم اعضای جدید هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان ماکو به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کردند.