تحویل اعتبارنامه اعضای جدید هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ماکو

مراسم تقدیر از اعضای هیئت‌رئیسه سابق و اعضای اجرایی انتخابات اتاق اصناف شهرستان ماکو و همچنین تحویل اعتبارنامه اعضای جدید هیئت‌رئیسه این اتاق با حضور فرماندار شهرستان ماکو، معاون سرمایه‌گذاری و اقتصادی سازمان منطقه آزاد ماکو و جمعی از مسئولان و فعالان صنفی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این مراسم از زحمات اعضای هیئت‌رئیسه پیشین و دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات اتاق اصناف تقدیر به عمل آمد و اعتبارنامه اعضای جدید هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان ماکو به آنان اعطا شد.

همچنین قاسم ویژه معاون برنامه و بودجه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف منطقه آزاد ماکو و شهرستان شوط در این مراسم با اشاره به اهمیت نقش اصناف در رونق اقتصادی منطقه، بر تقویت تعامل میان فعالان صنفی، دستگاه‌های اجرایی و سازمان منطقه آزاد ماکو برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری تأکید کرد.

در پایان این مراسم اعضای جدید هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان ماکو به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کردند.

