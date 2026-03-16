پایداری اقتصادی در شرایط جنگی؛ صادرات مناطق آزاد ۱۴ درصد رشد کرد

به گزارش ایلنا؛ براساس گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به نقل از رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد؛ میزان سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده در مناطق آزاد طی ۱۱ ماهه امسال به ۸.۴۷۹.۷۹۵ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین سرمایه‌گذاری داخلی محقق‌شده با ثبت ۱.۸۶۹.۳۴۲ میلیارد ریال، افزایش ۳۶ درصدی را تجربه کرده است.

در بخش سرمایه‌گذاری خارجی نیز مناطق آزاد عملکرد چشمگیری داشته‌اند؛ به‌طوری که سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده با تحقق ۱.۰۲۵ میلیون دلار، رشد قابل توجه ۵۳۱ درصدی نسبت به ۱۱ ماهه سال گذشته ثبت کرده است. همچنین سرمایه‌گذاری خارجی محقق‌شده به ۵۳۳ میلیون دلار رسیده که بیانگر رشد ۲۶۸ درصدی در این حوزه است.

بر اساس این گزارش، صادرات مناطق آزاد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴، ۱،۳۲۲ میلیون دلار را نشان می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی ۱۴ درصد داشته است.

همچنین ارزش تولیدات مناطق آزاد در این بازه زمانی به بیش از ۴.۲۶۹.۶۵۶ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۸ درصدی را ثبت کرده و از تحقق مطلوب اهداف تولیدی در این مناطق حکایت دارد.

این آمار در شرایط جنگ ۱۲ روزه، ناآرامی‌های دی ماه، تحریم‌ها، مکانیسم ماشه و تلاش دشمن برای حفظ سایه جنگ طی ماه‌ها کسب شده است که نشان دهنده تداوم رشد سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش خارجی، در کنار افزایش تولید و صادرات، نقش مهمی در تقویت جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی و توسعه پایدار این مناطق ایفا خواهد کرد.

گفتنی است، آمار واردات کالای اساسی نیز در بازه زمانی ۹ تا ۲۲ اسفندماه سالجاری از مناطق آزاد تجاری_صنعتی قشم، اروند، ارس، ماکو، انزلی، چابهار و مازندران، ۱۶۱.۶۰۱ هزار تُن را ثبت کرده است.

