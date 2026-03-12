پایداری ارائه خدمات پستی در کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، جمال حسن‌زاده مدیر پروژه‌های توسعه‌ای و پست سبز سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به اهمیت استمرار خدمات عمومی اظهار داشت: کارکنان اداره پست کیش در حال ارائه خدمات پستی به ساکنان جزیره هستند تا روند دریافت و ارسال مرسولات بدون وقفه ادامه یابد.

وی افزود: به منظور تسهیل در تحویل مرسولات، توزیع‌کنندگان پستی پیش از مراجعه برای تحویل بسته‌ها با صاحبان مرسولات تماس می‌گیرند. در صورتی که گیرنده در جزیره کیش حضور داشته باشد، بسته پستی در محل به وی تحویل داده می‌شود و در صورتی که صاحب مرسوله در جزیره حضور نداشته باشد، بسته‌ها در اداره پست به صورت محفوظ نگهداری خواهد شد تا در زمان حضور گیرنده در جزیره، مرسوله به وی تحویل داده شود.

مدیر پروژه‌های توسعه‌ای و پست سبز منطقه آزاد کیش همچنین اظهار داشت: در حال حاضر خدمات پستی از طریق باجه های پست واقع در بازارهای مروارید، رویا مال، مرکز تجاری و میکامال (جنب درب C) از 9 صبح تا 13به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌شود.