به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این سازمان در راستای صیانت از میراث فرهنگی جزیره و همسو با اصول و دستورالعمل‌های بین‌المللی مرتبط با حفاظت از آثار تاریخی در زمان بحران، اقدام به نصب المان‌ها و علائم شناسایی در محدوده برخی از آثار تاریخی ثبت ملی کیش کرده است.

این نشانه‌ها با هدف مشخص‌سازی محدوده آثار تاریخی نصب شده‌اند تا در شرایط خاص و بحران‌های احتمالی، از جمله حملات هوایی، این مناطق به عنوان محدوده‌های دارای ارزش فرهنگی شناسایی شده و از آسیب‌های احتمالی مصون بمانند.

این علائم جنبه راهنمایی یا گردشگری ندارند و هدف از نصب آن‌ها ایجاد شناسایی حفاظتی برای این محوطه‌ها است.

در حال حاضر برخی از آثار تاریخی ثبت ملی جزیره کیش از جمله شهر تاریخی حریره، مسجد ماشه، بازار فرانسه، مسجد باغو و مسجد امیر در فهرست مکان‌هایی قرار دارند که این المان‌های شناسایی در محدوده آن‌ها نصب شده است.

نصب این المان‌ها با هدف افزایش ضریب حفاظت از میراث تاریخی جزیره و صیانت از آثار ارزشمند فرهنگی کیش انجام شده است.