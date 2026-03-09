خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
پیام بیعت مردم ولایتمدار جزیره کیش با حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای
کد خبر : 1762191
لینک کوتاه کپی شد.

مردم و مسئولین جزیره کیش در پیامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اعلام بیعت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش:
 

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم غیور و ولایتمدار جزیره کیش ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و راه آن مجاهد بزرگ، انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران به محضر معظم‌له و ملت بزرگ و پر افتخار ایران تبریک عرض می‌نمایند.

در شرایطی که کشور عزیزمان با تجاوز و حمله دشمن مواجه است این انتخاب مبتنی بر مصالح عالی کشور و ملت، بیانگر تداوم ثبات‌، انسجام و اتحاد در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

ما مردم جزیره کیش ایمان داریم همچون دیگر بزنگاه های کشور این بار نیز با توکل به خداوند متعال و ولی عصر(عج) و رهبری داهیانه ولی فقیه زمان، با صبر، استقامت و جهاد انقلابی در مقابل دشمنان و بدخواهان تا پای جان از استقلال کشورمان حفاظت و حراست می کنیم.

بی شک این انتخاب تحت عنایات ویژه حضرت بقیة الله الاعظم (عج) نقطه عطف جدیدی در مسیر اعتلای حاکمیت اسلام و ارزش‌های الهی خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
