حضور پرشور کیشوندان در آیین بیعت با ولی امر مسلمین

حضور پرشور کیشوندان در آیین بیعت با ولی امر مسلمین
آیین بیعت با ولی امر مسلمین و رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظ‌الله)، شامگاه گذشته با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در مسجد خاتم جزیره کیش برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این آیین با حضور گسترده و پرشور کیشوندان در فضایی سرشار از شور معنوی، همدلی و وحدت برگزار شد و شرکت‌کنندگان با حضور خود جلوه‌ای از همبستگی و همراهی مردمی در بیعت با رهبر انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.در ادامه این آیین، رژه موتوری و خودرویی با مشارکت گسترده کیشوندان و اهتزاز پرچم های کشورمان و تصاویر رهبر انقلاب اسلامی در جزیره کیش برگزار شد.

شایان ذکر است کاروان موتوری و خودرویی با هدف نشان دادن اتحاد و همدلی کیشوندان با نظام جمهوری اسلامی ایران هر شب در کیش برگزار می شود.

 

