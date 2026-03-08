پایداری تأمین دارو در کیش
سرپرست مرکز بهداشت کیش از تامین و توزیع بدون وقفه اقلام دارویی در جزیره کیش خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر محمدرضا رضانیا اعلام کرد: با هماهنگی انجامشده با معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، همکاری موثر شرکتهای توزیع دارو و پشتیبانی سازمان منطقه آزاد کیش، روند تامین داروهای مورد نیاز جزیره به شکل پایدار ادامه دارد.
وی افزود: مرکز بهداشت کیش بهصورت روزانه بر نحوه توزیع و عرضه دارو در داروخانههای سطح جزیره نظارت میکند تا کیشوندان بدون دغدغه از خدمات دارویی بهرهمند شوند.
دکتر رضا نیا در پایان خاطرنشان کرد: کیشوندان میتوانند هرگونه گزارش، شکایت یا انتقاد خود را از طریق شماره تلفن ۱۹۰ و یا شماره تلفن همراه 09366858085 مطرح کنند تا بررسی و پیگیری شود.