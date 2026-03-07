نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی هرمزگان اعلام شد
معاون استاندار از نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی استان هرمزگان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش:
فعالیت ادارات با ۲۰ درصد کارکنان بهصورت حضوری و دورکاری تمام بانوان تا اطلاع ثانوی اجرا خواهد شدفعالیت کلیه بانوان شاغل در استان هرمزگان تا اطلاع ثانوی بهصورت دورکاری خواهد بود.
همچنین فعالیت کلیه سازمانها و دستگاههای اجرایی مستقر در استان هرمزگان از روز یکشنبه ۱۷ اسفند تا اطلاع ثانوی با حضور ۲۰ درصد از کارکنان بهصورت حضوری انجام میشود.
واحدهای پشتیبان ستادی و فنی بانکها با ۲۰ درصد نیرو فعالیت خواهند داشت و شعب منتخب بهصورت کشیک فعال خواهند بود و همچنین شعب ارزی و شعب دارای صندوق امانات دایر خواهند بود.
واحدهای عملیاتی دستگاههای خدماترسان و شهرداریها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
کلیه ردههای مدیریتی هرمزگان از شمول دورکاری مستثنی بوده و موظف به حضور در محل کار هستند.