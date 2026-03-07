فعالیت پلاژها و مجموعه ورزشی المپیک کیش به صورت رایگان از یکشنبه ۱۷ اسفند

به گزارش ایلنا به نروابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، به منظور ایجاد نشاط و بهره مندی کیشوندان از امکانات ورزشی جزیره به ویژه در این ایام، از فردا یکشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۴ پلاژهای بانوان و آقایان، استخر المپیک و سالن های چند منظوره و خلیج فارس به صورت رایگان پذیرای ورزشکاران و علاقمندان هستند.همچنین زمین های چمن مصنوعی فوتبال نیز از فردا به صورت رایگان در اختیار عموم قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام/