بازدید میدانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از بیمارستان تخصصی کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری مدیرعامل این سازمان با حضور در بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی کیش، از بخش‌های مختلف این مرکز درمانی بازدید و از نزدیک در جریان نحوه فعالیت، ارائه خدمات درمانی و شرایط کاری کادر پزشکی و درمانی قرار گرفت.

وی در جریان این بازدید، با مدیران، پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان گفت‌وگو کرد و ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات شایسته آنان، فعالیت مسئولانه و شجاعانه کادر درمان در شرایط کنونی را قابل تقدیر دانست.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر اهمیت حفظ و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در جزیره کیش، حمایت از کادر درمان و پاسخگویی مناسب به نیازهای سلامت ساکنان و گردشگران را از اولویت‌های سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد.