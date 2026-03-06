خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید میدانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از بیمارستان تخصصی کیش

کد خبر : 1762184
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با هدف بررسی میدانی روند خدمات‌رسانی درمانی، ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف و قدردانی از تلاش‌های کادر درمان، از بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی کیش بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری مدیرعامل این سازمان با حضور در بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی کیش، از بخش‌های مختلف این مرکز درمانی بازدید و از نزدیک در جریان نحوه فعالیت، ارائه خدمات درمانی و شرایط کاری کادر پزشکی و درمانی قرار گرفت.

وی در جریان این بازدید، با مدیران، پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان گفت‌وگو کرد و ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات شایسته آنان، فعالیت مسئولانه و شجاعانه کادر درمان در شرایط کنونی را قابل تقدیر دانست.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر اهمیت حفظ و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در جزیره کیش، حمایت از کادر درمان و پاسخگویی مناسب به نیازهای سلامت ساکنان و گردشگران را از اولویت‌های سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل