بازدید میدانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از بیمارستان تخصصی کیش
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با هدف بررسی میدانی روند خدماترسانی درمانی، ارزیابی عملکرد بخشهای مختلف و قدردانی از تلاشهای کادر درمان، از بیمارستان تخصصی و فوقتخصصی کیش بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری مدیرعامل این سازمان با حضور در بیمارستان تخصصی و فوقتخصصی کیش، از بخشهای مختلف این مرکز درمانی بازدید و از نزدیک در جریان نحوه فعالیت، ارائه خدمات درمانی و شرایط کاری کادر پزشکی و درمانی قرار گرفت.
وی در جریان این بازدید، با مدیران، پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان گفتوگو کرد و ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات شایسته آنان، فعالیت مسئولانه و شجاعانه کادر درمان در شرایط کنونی را قابل تقدیر دانست.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر اهمیت حفظ و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در جزیره کیش، حمایت از کادر درمان و پاسخگویی مناسب به نیازهای سلامت ساکنان و گردشگران را از اولویتهای سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد.