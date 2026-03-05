بایدها و نبایدهایی برای اصحاب رسانه و جامعه در شرایط حساس کنونی

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش از بایدها و نبایدهای اصحاب رسانه و جامعه در شرایط حساس کنونی گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سیدحسین احمدنژاد ضمن محکوم کردن حملات وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به خاک کشور عزیزمان و تسلیت شهادت امام امت و تعداد زیادی از هموطنان بی‌گناهمان، اظهار داشت: امروز دشمن در قالب یک جنگ ترکیبی قدم در میدان گذاشته و یکی از کارزارهای این جنگ تمام‌عیار، "رسانه" است.
وی با بیان اینکه اگر قیام عاشورا در تاریخ بیش از پیش ماندگار و مظلومیت امام‌حسین علیه‌السلام و یارانش سینه به سینه منتقل شد، روایتگری‌های حضرت زینب کبری(س) بود، گفت: امروز هم رسالت اصحاب رسانه و اصحاب قلم، رسالتی زینبی است و قدم برداشتن در همان مسیری که امام شهیدمان از آن به عنوان "جهاد تبیین" یاد فرمودند.
احمدنژاد افزود: روایتگری صحیح و انتقال به موقع اخبار موجب خلع سلاح دشمن در این عرصه می‌شود؛ دشمنی که با دروغ و فرافکنی به دنبال جهت‌دهی افکار عمومی به سمت و سویی است که در فکر شوم خود دارد.
وی با تاکید بر لزوم نقش‌آفرینی موثر اصحاب رسانه در اطلاع‌رسانی اخبار روز و از سوی دیگر تقویت امید و روحیه عموم جامعه با روایتگری اقدامات ارزشمند آفندی و پدافندی فرزندان عزیز کشورمان در نیروهای مسلح برای دفاع از کیان ایران زمین، تصریح کرد: از طرف مقابل، جامعه هم باید بسترهای اطلاع‌رسانی رسمی را ملاک قرار داده و بازنشر اخبار‌ به دیگران را هم صرفا از همین مبادی انجام دهد تا فشار جنگ روانی دشمن غالب نشود.
احمدنژاد گفت: بی‌شک ایران سرافراز با وحدت ملت غیور و رشادت‌های نیروهای مسلح خود و اتکا به الطاف و توجهات الهی، از این پیچ تاریخی هم به سلامت و شکوه عبور خواهد کرد و بار دیگر سرافکندگی و ذلت دشمنان کشورمان در تاریخ ثبت خواهد شد.

 

