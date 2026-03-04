نظارت میدانی ستاد بحران کیش بر خدمات دهی شعب بانکی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد حسین حسنی و مسعود نیک افروز، معاونین فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش و اعضای ستاد بحران، در این بازدید میدانی، ضمن بررسی وضعیت سامانه‌های پشتیبان، بر آمادگی کامل شعب برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان در شرایط غیرمترقبه تأکید کردند.

گفتنی است تمامی بانک های جزیره کیش به صورت چرخشی توسط شعب خود در این ایام به کیشوندان و گردشگران خدمات دهی می کنند.

