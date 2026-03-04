خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نظارت میدانی ستاد بحران کیش بر خدمات دهی شعب بانکی

نظارت میدانی ستاد بحران کیش بر خدمات دهی شعب بانکی
کد خبر : 1762181
لینک کوتاه کپی شد.

با هدف بررسی و اطمینان از پایداری روند خدمات‌رسانی مؤسسات مالی، اعضای ستاد بحران، از بانک‌های مستقر در کیش بازدید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد حسین حسنی و مسعود نیک افروز، معاونین فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش و اعضای ستاد بحران، در این بازدید میدانی، ضمن بررسی وضعیت سامانه‌های پشتیبان، بر آمادگی کامل شعب برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان در شرایط غیرمترقبه تأکید کردند.

گفتنی است تمامی بانک های جزیره کیش به صورت چرخشی توسط شعب خود در این ایام به کیشوندان و گردشگران خدمات دهی می کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل