تداوم نظارتهای سازمان منطقه آزاد کیش بر عرضه اقلام اساسی و حامل های انرژی
عرضه اقلام در بازارهای کیش بدون مشکل در حال انجام است و نظارت های محسوس و نامحسوس ادامه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در چارچوب تدابیر و سیاستهای ابلاغی ستاد مدیریت بحران طرح نظارت بر بازار با رویکردی حمایتی و پیشگیرانه در سطح جزیره کیش در حال اجراست.
این طرح با هدف حفظ آرامش و ثبات بازار، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و تداوم ارائه مطلوب کالا و خدمات به کیشوندان و گردشگران اجرا میشود. بر اساس ارزیابیهای انجامشده، وضعیت بازار جزیره کیش از نظر کنترل موجودی و قیمتها در شرایط مطلوبی قرار دارد و نظارتهای مستمر با هدف پیشگیری از بروز هرگونه مشکل احتمالی ادامه دارد.
مسعود نیک افروز معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش، در این خصوص اظهار داشت:نظارتهای میدانی مدیریت بازرگانی با همکاری سایر بخشهای سازمان از جمله مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات و همراهی جوامع و تشکلهای مربوط به هر صنف در حال انجام است. این همافزایی موجب شده روند عرضه کالا و خدمات در سطح جزیره با نظم و ثبات مطلوبی دنبال شود. تیمهای نظارتی بهصورت محسوس و نامحسوس در بازار حضور دارند تا اطمینان حاصل شود کوچکترین اختلالی در تأمین و عرضه کالاهای مورد نیاز کیشوندان و مسافران ایجاد نشود.
وی با قدردانی از همکاری اصناف جزیره افزود: خوشبختانه همراهی و مسئولیتپذیری فعالان اقتصادی و صنفی کیش نقش مهمی در حفظ آرامش بازار داشته و مدیریت بازرگانی نیز در کنار آنان، نظارت و پایش مستمر را با رویکردی تعاملی ادامه خواهد داد.
نیک افروز همچنین از کیشوندان و گردشگران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتمالی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات اعلام کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و نتیجه آن از طریق پیامک اطلاعرسانی شود.