پیام تسلیت امام جمعه اهل سنت کیش در سوگ شهادت حضرت امام خامنه ای (ره)

بسم الله الرحمن الرحیم



انا لله و انا الیه راجعون

با دلی آکنده از اندوهی جانکاه و غمی بی پایان از فراق قائد سرافراز و رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (قدس سره)، شهادت آن اسوه حکمت و شجاعت را به ملت بزرگوار ایران و همه آزادگان جهان تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.تاب تحمل این مصیبت عظمی برای ما بسیار گران است. خدایا تاب تحمل این فجیعه بزرگ را به ما ارزانی کن، ایشان را همراه با همه شهدای راه حق و عدالت و شهدای صدر اسلام و اولیاء محشور و هم نشین فرما.

یعقوب شمس

امام جمعه اهل سنت کیش