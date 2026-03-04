اطلاعیه شماره ۴ سازمان منطقه آزاد کیش

شرایط خدمات دهی دریایی و تامین کالاهای اساسی، سوخت ، دارو و ارزاق در کیش پایدار است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش:

 

به اطلاع شهروندان گرامی جزیره کیش میرساند تردد دریایی در کیش برقرار است اما با توجه به تعداد متقاضیان و ظرفیت شناورها لطفا پیش از حضور در بندرگاه از طریق پورتالhttps://ticket.kishports.com/  نسبت به تهیه بلیت و بررسی وضعیت جوی و ساعت حرکت شناورها اقدام نمایید.

تمهیدات لازم در خصوص تامین ارزاق، کالاهای اساسی، سوخت و دارو پیش بینی شده و ذخیره سازی در خصوص این اقلام انجام شده است لذا شهروندان و گردشگران در این خصوص نگرانی نداشته باشند.

همچنین اعلام می گردد خدمات رسانی در بخش های اجرایی جزیره کیش در همه حوزه ها در حال انجام است و از شهروندان و گردشگران عزیز تقاضا می شود ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به مراکز حساس و آسیب دیده خودداری نمایند.

در پایان از شهروندان و گردشگران عزیز درخواست می شود بدون توجه به شایعات و پرهیز از نشر این موارد، اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند. کانال های اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیش در پیام رسان های بله، ایتا و روبیکا فعال است.

 

تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
