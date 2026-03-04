اطلاعیه شماره ۴ سازمان منطقه آزاد کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش:

به اطلاع شهروندان گرامی جزیره کیش میرساند تردد دریایی در کیش برقرار است اما با توجه به تعداد متقاضیان و ظرفیت شناورها لطفا پیش از حضور در بندرگاه از طریق پورتالhttps://ticket.kishports.com/ نسبت به تهیه بلیت و بررسی وضعیت جوی و ساعت حرکت شناورها اقدام نمایید.

تمهیدات لازم در خصوص تامین ارزاق، کالاهای اساسی، سوخت و دارو پیش بینی شده و ذخیره سازی در خصوص این اقلام انجام شده است لذا شهروندان و گردشگران در این خصوص نگرانی نداشته باشند.

همچنین اعلام می گردد خدمات رسانی در بخش های اجرایی جزیره کیش در همه حوزه ها در حال انجام است و از شهروندان و گردشگران عزیز تقاضا می شود ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به مراکز حساس و آسیب دیده خودداری نمایند.

در پایان از شهروندان و گردشگران عزیز درخواست می شود بدون توجه به شایعات و پرهیز از نشر این موارد، اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند. کانال های اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیش در پیام رسان های بله، ایتا و روبیکا فعال است.