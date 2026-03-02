گزارش دبیر ستاد بحران کیش از آمادگی کامل برای مدیریت شرایط/ هیچ هشدار تخلیه ای برای کیش صادر نشده است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، وی افزود: تمهیدات کامل جهت تامین کالاهای اساسی، ارزاق، دارو ، سوخت و ذخیره سازی کالاهای اساسی و اقلام حیاتی مورد نیاز ساکنین به مدت چند ماه انجام شده و جای نگرانی نیست.

مسلم خانی گفت: شبکه های زیرساختی برق، آب و فاضلاب، مخابرات و سوخت پایدار هستند و تمهیدات لازم جهت تامین منابع مورد نیاز آنها انجام شده است. بنزین هم به میزان کافی در جزیره موجود است.

وی در خصوص اسکان اضطراری اظهار داشت : در صورت لزوم ، هتل ها و کمپ هایی پیش بینی شده و تجهیزات مورد نیاز نیز در این اماکن مستقر شده است.

دبیر ستاد بحران کیش تاکید کرد: هیچ هشدار و فراخوان تخلیه اضطراری برای جزیره کیش، کیشوندان و گردشگران صادر نشده و مردم نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.

مسلم خانی در پایان با اشاره به تمهیدات پیش بینی شده در خصوص تسهیل خروج خودرو گفت: در این خصوص نیز با اقدامات انجام شده روند خروج خودروها بدون مشکل در حال انجام است .