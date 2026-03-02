اطلاعیه شماره ۳ سازمان منطقه آزاد کیش

به اطلاع شهروندان گرامی جزیره کیش میرساند تمامی تمهیدات لازم در خصوص تامین ارزاق، کالاهای اساسی، سوخت و دارو پیش بینی شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش:

همچنین اعلام می گردد خدمات رسانی در بخش های اجرایی جزیره کیش در همه حوزه ها در حال انجام است لذا از شهروندان و گردشگران عزیز تقاضا می شود ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به مراکز حساس و آسیب دیده خودداری نمایند.

در پایان از شهروندان و گردشگران عزیز درخواست می شود بدون توجه به شایعات، اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند.

کانال های اطلاع رسانی و سایت سازمان منطقه آزاد کیش فعال است.