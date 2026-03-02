به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش:

بسم الله الرحمن الرحیم عروج ملکوتی سالار شهیدان انقلاب اسلامی و نائب بر حق حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، حضرت آیت الله خامنه ای رضوان الله علیه را در ماه مبارک رمضان به پیشگاه امام زمان ارواحنا فداه، امت اسلام، مراجع و علمای عظام و ملت بزرگ ایران به ویژه کیشوندان تسلیت و تبریک عرض می نمائیم. مردم ایران اسلامی اگر چه امروز در پی تجاوز و جنایت سبعانه استکبارهای زمان، داغدار خون پاک سلاله سادات و رهبری فرزانه و حکیم هستند اما راه حق و حقیقت خاموش نخواهد شد و این جنایت بزرگ را بی جواب نمی گذارند. سازمان منطقه آزاد کیش ضمن محکوم کردن این جنایت عظیم و همدردی با ملت غیور ایران به اطلاع میرساند جزیره کیش نیز همزمان با سراسر ایران اسلامی در سوگ شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه، ۴۰ روز عزای عمومی و ۷ روز تعطیل عمومی است. یقین داریم راه نورانی آن رهبر شهید همواره ادامه دارد و مردم ایران اسلامی، این پیروان واقعی مکتب عاشورا، در دفاع از تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابل تمام بدخواهان و دشمنان، همچنان با اقتدار و صلابت ایستاده اند.