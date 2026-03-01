سوگواری ساکنان کیش در سوگ شهادت امام خامنهای (ره)
ساکنان و گردشگران جزیره کیش در سوگ شهادت قائد عظیم امت اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (ره) در مسجد امام حسن مجتبی (ع) گردهم آمدند
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، همزمان با سراسر ایران اسلامی مردم شریف جزیره کیش نیز ضمن محکومیت تجاوز سبعانه رژیم صهیونیستی و همدست جنایتکارش، دولت امریکا به خاک کشورمان، صبح امروز یکشنبه ۱۰ اسفند در سوگ شهادت علی وار امام خامنه ای (ره) در مسجد امام حسن مجتبی (ع) گردهم آمده و عزاداری کردند.
همچنین عصر امروز از ساعت ۱۹:۳۰ در مصلای بزرگ کیش مراسم دیگری در سوگ خلف صالح روح خدا، آیت العظمی امام خامنه ای (ره) برگزار می شود.