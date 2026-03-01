به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، همزمان با سراسر ایران اسلامی مردم شریف جزیره کیش نیز ضمن محکومیت تجاوز سبعانه رژیم صهیونیستی و همدست جنایتکارش، دولت امریکا به خاک کشورمان، صبح امروز یکشنبه ۱۰ اسفند در سوگ شهادت علی وار امام خامنه ای (ره) در مسجد امام حسن مجتبی (ع) گردهم آمده و عزاداری کردند.