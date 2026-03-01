اعلام فرایند خروج خودرو از جزیره کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، کیشوندانی که علاقمند به خروج از جزیره کیش با خودروی شخصی هستند می توانند جهت انجام مراحل قانونی اقدام کنند.

مالکان خودرو جهت انجام امور مربوطه می‌بایست شخصا با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر، اصل سند مالکیت خودرو به همراه سه نسخه کپی آن، به پلیس راهور کیش مراجعه کنند. در این مرحله، پس از طی مراحل اداری و امضای تعهد نامه های گمرک و پلیس راهور، نسخه اصل سند خودرو به همراه یک نسخه کپی ممهور و تعهدنامه‌های امضا شده به پلیس راهور تحویل داده خواهد شد و دو نسخه کپی ممهور سند مالکیت به مالک بازگردانده می‌شود.

مالک خودرو با در دست داشتن دو نسخه کپی ممهور به گمرک جمهوری اسلامی مراجعه کرده و یک نسخه را به درب خروج تحویل می‌دهد. نسخه نهایی نیز که به عنوان برگه هویت خودرو تلقی می‌گردد، نزد مالک باقی خواهد ماند.

لازم به ذکر است، هر کد ملی تنها مجاز به دریافت مجوز خروج یک دستگاه خودرو برای مدت زمان حداکثر یک ماه می باشد.