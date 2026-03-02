اطلاعیه شماره ۲ سازمان منطقه آزاد کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش:

در پی حمله و تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و دولت امریکا به شهرهای مختلف کشور عزیزمان و جزیره کیش که منجر به لغو پروازها شد با همکاری جامعه هتلداران و مدیران هتل های کیش، در جهت رفاه حال مسافران و کاهش دغدغه ها، اقامت گردشگران در هتل‌های جزیره کیش تمدید شد.

ضمن تقدیر از همراهی و همکاری این عزیزان، تمدید اقامت گردشگرانی که موعد خروج آن‌ها شنبه و یکشنبه بوده تا ظهر دوشنبه ۱۱ اسفند به صورت رایگان بوده و گردشگران عزیز از این بابت نگرانی‌ای نداشته باشند. همچنین در صورت وجود مشکل سامانه ۱۲۴ آماده پاسخگویی به گردشگران است.

در پایان به اطلاع گردشگران محترم می‌رسانیم که مسیر تردد دریایی برقرار است و عزیزانی که قصد خروج دارند می‌توانند با رزرو بلیط به بندرگاه کیش مراجعه کنند.