اطلاعیه شماره یک سازمان منطقه آزاد کیش

اطلاعیه شماره یک سازمان منطقه آزاد کیش
تمامی تمهیدات لازم جهت تامین کالاهای اساسی ، دارو، سوخت و ارزاق در جزیره کیش پیش بینی شده است و مسیر دریایی جهت تردد مسافر و کالا فعال است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش:
 
شهروندان گرامی

ضمن محکومیت تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمان و حمله به شهرهای مختلف از جمله جزیره کیش، از کیشوندان و گردشگران درخواست می شود ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به اماکن حساس و آسیب دیده و هرگونه تصویر برداری از این اماکن خودداری نمایند.

همچنین در صورت مشاهده، موارد مشکوک را به شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ اطلاع رسانی کنند.

لازم به ذکر است تمامی تمهیدات لازم جهت تامین کالاهای اساسی ، دارو، سوخت و ارزاق در جزیره کیش پیش بینی شده است و مسیر دریایی جهت تردد مسافر و کالا فعال است.

درپایان ضمن قدردانی از همدلی و انسجام مردم شریف جزیره ، اعلام میدارد تمامی نهادهای خدمات رسان جزیره کیش در آمادگی کامل جهت تامین نیازهای شهروندان و گردشگران هستند.

